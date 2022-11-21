21 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ünlü oyuncu kansere yenik düştü

Supernatural dizisindeki Meg rolü ile yıldızlaşan Nicki Aycox, 47 yaşında hayatını kaybetti. Nicki Aycox, 2021 ocak ayından beri kanser tedavisi görüyordu. 

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 14:09
Takip Et

Ünlü oyuncu Nicki Aycox kansere yenik düştü

Ünlü oyuncu kansere yenik düştü
+
Aa
-

Supernatural, Kabus Gecesi, The X Files gibi önemli yapımlarda rol alan Nicki Aycox, 47 yaşında kanserle olan savaşında yenik düştü ve hayatını kaybetti. 

Aycox'un akrabası Susan Raab Ceklosky, Facebook'ta paylaştığı içten bir yazıyla haberi doğruladı.

Ceklosky paylaşımında, "Güzel, akıllı, sert, inanılmaz yetenekli ve sevgi dolu baldızım Nicki Aycox Raab, dün erkek kardeşim Matt Raab'ın yanında vefat etti" diye yazdı. "Nicki kesinlikle bir savaşçıydı ve onu tanıyan herkes onu severdi" sözlerini kullandı.

Tedavisine dair Instagram sayfasında paylaşımlar yapan Aycox, takipçilerini kemoterapi, ameliyat ve olumlu tutumunu sürdürme konusunda güncel tutuyordu.

Supernatural dizisinde tanınıp sevilen oyuncu Nicki Aycox, 2021 ocak ayından beri kanser tedavisi görüyordu. 
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
1
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
2
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
3
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
4
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
5
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
6
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
7
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak
﻿Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak
﻿Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak
﻿Kanserli midesinin yarasından fazlasını alıp ince bağırsak ilave ettiler
﻿Kanserli midesinin yarasından fazlasını alıp ince bağırsak ilave ettiler
﻿Kanserli midesinin yarasından fazlasını alıp ince bağırsak ilave ettiler
﻿Beyoğlu’ndaki bombalı saldırıya ilişkin yeni gelişme!
﻿Beyoğlu’ndaki bombalı saldırıya ilişkin yeni gelişme!
﻿Beyoğlu’ndaki bombalı saldırıya ilişkin yeni gelişme!
﻿Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak
﻿Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak
﻿Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.