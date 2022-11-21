Ünlü oyuncu kansere yenik düştü

Supernatural, Kabus Gecesi, The X Files gibi önemli yapımlarda rol alan Nicki Aycox, 47 yaşında kanserle olan savaşında yenik düştü ve hayatını kaybetti.

Aycox'un akrabası Susan Raab Ceklosky, Facebook'ta paylaştığı içten bir yazıyla haberi doğruladı.

Ceklosky paylaşımında, "Güzel, akıllı, sert, inanılmaz yetenekli ve sevgi dolu baldızım Nicki Aycox Raab, dün erkek kardeşim Matt Raab'ın yanında vefat etti" diye yazdı. "Nicki kesinlikle bir savaşçıydı ve onu tanıyan herkes onu severdi" sözlerini kullandı.

Tedavisine dair Instagram sayfasında paylaşımlar yapan Aycox, takipçilerini kemoterapi, ameliyat ve olumlu tutumunu sürdürme konusunda güncel tutuyordu.

Supernatural dizisinde tanınıp sevilen oyuncu Nicki Aycox, 2021 ocak ayından beri kanser tedavisi görüyordu.

