Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya annesinin çantasından çıkan sürpriz not yürekleri dağladı: Haftalar sonra farketti!

Ekranların sevilen ismi Nilperi Şahinkaya, 30 Ağustos’ta annesi Meltem Vural’ı kanser nedeniyle kaybetti. Zor günler geçiren oyuncu, sosyal medyada paylaşıp sildiği veda mesajıyla hayranlarını korkuttu.

Oyuncunun menajeri, intihar iddialarını kesin bir dille reddetti. Şahinkaya, annesinin çantasından çıkan notu paylaştı.

ANNESİNİ KAYBETTİ

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural’ın vefatıyla sarsıldı. 31 Ağustos’ta hayatını kaybeden Meltem Vural, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu.

37 yaşındaki Şahinkaya, annesinin vefatını sosyal medya hesabından duyurarak üzücü haberi takipçileriyle paylaştı.

"HAYAT NASIL ANLAM BULACAK BİLMİYORUM"

Şahinkaya, annesine veda mesajında şu sözleri kullandı: "Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum.

Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum anneciğim."

Nilperi Şahinkaya’nın kanser tedavisi gören annesi Meltem Vural, 1 Eylül’de son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul Levent’teki Afet Yolal Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde Şahinkaya’yı, Kerem Bürsin, Hande Erçel, Cem Yılmaz, Berk Oktay, Bige Önal, Seda Bakan, Uraz Kaygılaroğlu, Ahsen Eroğlu ve Şebnem Bozoklu gibi meslektaşları yalnız bırakmadı.

"ANNEMSİZ YAPAMIYORUM, BENİ AFFEDİN"

Nilperi Şahinkaya, sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Annesinin vefatından sonra duygusal mesajlar paylaşan oyuncu, son paylaşımıyla hayranlarını endişelendirdi.

Annesiyle çekilmiş bir fotoğrafına, “Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin” notunu ekledi. Mesajını kısa sürede silen Şahinkaya, sevenlerini korkuttu.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA’DAN AÇIKLAMA

Sevenlerini sağlık durumuyla endişelendiren Nilperi Şahinkaya, Sadri Alışık Ödülleri’nde 2. Sayfa’ya konuştu.

Annesinin vefatına ve intihar iddialarına değinen oyuncu, zor günler geçirdiğini ifade etti:

"Ben hiçbir zaman bu kadar büyük bir acı yaşamadım. Çok büyük acılar yaşadım ama ilk defa bu kadar büyüğünü yaşıyorum. Maalesef insan gördüm ki bazı acıların içinde kaybolabiliyormuş, dürtüsel davranabiliyormuş.

Tam olarak sebebini söyleyemiyorum yani o anda öyle yazdım. Acı çok ağır geldi ama öyle ilaç içme, intihar etme gibi şeyler söz konusu değil. Hayattan kopmamaya gayret ediyorum, alışmaya, toparlamaya gayret ediyorum."

ANNESİNİN ÇANTASINDAN ÇIKAN NOTU PAYLAŞTI

Annesinin vefatından sonra zor günler yaşayan Şahinkaya’dan duygusal bir paylaşım geldi.

Annesinin çantasına günler sonra bakarak bulduğu notu paylaşan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Acaba annem şu an benimle mi diye düşünürken, içimden çantasına bakmak geldi. Cüzdanından bu not çıktı 'La vie est belle', yani 'hayat güzel'"

