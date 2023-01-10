10 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Nur Fettahoğlu aşkını ilan etti: İlişkim olduğu doğrudur

Nur Fettahoğlu aşkını ilan etti: İlişkim olduğu doğrudur

Oyuncu Nur Fettahoğlu'nun önceki akşam evli iş insanı Hasan Ali Ceylan ile arabada öpüştüğü iddia edildi. Fettahoğlu'nun avukatı ise oyuncu hakkındaki yasak aşk iddiasını kesin bir dille yalanladı. Güzel oyuncu ise açıklama yaparak aşkını ilan etti.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 17:33
Takip Et

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, evli iş insanıyla yakalanma iddiasına cevap verdi. İlişkim olduğu doğrudur

Nur Fettahoğlu aşkını ilan etti: İlişkim olduğu doğrudur
+
Aa
-

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Darmaduman dizisinin başrol oyuncusu Nur Fettahoğlu, özel hayatıyla gündem oldu. Uzun süredir özel hayatıyla gündeme gelmeyen Fettahoğlu'nun önceki akşam evli iş insanı Hasan Ali Ceylan ile yakınlaştığı iddia edildi.


Söylemezsem Olmaz programında yer alan habere göre, ikili önceki akşam bir mekanda 3 saat zaman geçirdi. Mekandan ilk Nur Fettahoğlu çıkarken daha sonra da Hasan Ali Ceylan çıkarak oyuncuyu aracına aldı.  Araçta öpüştükleri iddia edilen ikili, görüntülendiklerini görünce hızla uzaklaştı. görüntülendiklerini fark edince trafik kurallarını da hiç saydı.

"İLİŞKİM OLDUĞU DOĞRUDUR..."
Basına sızan haberlerde sevgilisinin adının yanlış yazıldığını söyleyen oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
1
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
2
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
3
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
4
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Farioli sonucu beğenmedi
5
﻿Farioli sonucu beğenmedi
﻿Farioli sonucu beğenmedi
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
6
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
﻿Mehmet Barlas'tan sürpriz yazı. DEVA Parti'sinin son anda kiminle ittifak yapacağını yazdı
7
﻿Mehmet Barlas'tan sürpriz yazı. DEVA Parti'sinin son anda kiminle ittifak yapacağını yazdı
﻿Mehmet Barlas'tan sürpriz yazı. DEVA Parti'sinin son anda kiminle ittifak yapacağını yazdı
﻿Yılın en kötü kelimesi açıklandı
﻿Yılın en kötü kelimesi açıklandı
﻿Yılın en kötü kelimesi açıklandı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿Platonik aşık havai fişekle saldırdı
﻿Platonik aşık havai fişekle saldırdı
﻿Platonik aşık havai fişekle saldırdı
﻿Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan "nükleer üçlü" açıklaması
﻿Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan
﻿Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan "nükleer üçlü" açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.