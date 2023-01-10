Nur Fettahoğlu aşkını ilan etti: İlişkim olduğu doğrudur

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Darmaduman dizisinin başrol oyuncusu Nur Fettahoğlu, özel hayatıyla gündem oldu. Uzun süredir özel hayatıyla gündeme gelmeyen Fettahoğlu'nun önceki akşam evli iş insanı Hasan Ali Ceylan ile yakınlaştığı iddia edildi.



Söylemezsem Olmaz programında yer alan habere göre, ikili önceki akşam bir mekanda 3 saat zaman geçirdi. Mekandan ilk Nur Fettahoğlu çıkarken daha sonra da Hasan Ali Ceylan çıkarak oyuncuyu aracına aldı. Araçta öpüştükleri iddia edilen ikili, görüntülendiklerini görünce hızla uzaklaştı. görüntülendiklerini fark edince trafik kurallarını da hiç saydı.

"İLİŞKİM OLDUĞU DOĞRUDUR..."

Basına sızan haberlerde sevgilisinin adının yanlış yazıldığını söyleyen oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: