Ünlü oyuncu ölü bulundu! 3 aydır kayıptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu ölü bulundu! 3 aydır kayıptı

Japon oyuncu ve şarkıcı Mizuki Itagaki, Tokyo'da ölü bulunduğu bildirildi. 24 yaşında olan ünlü ismin ölüm nedeni açıklandı.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Mizuki Itagak, ölü bulundu.

"Our Secret Diary", "In House Marriage Story" ve "First Kiss Boys" gibi yapımlarla tanınan 24 yaşındaki ünlü Japon oyuncu ve şarkıcı Mizuki Itagaki'den 3 aydır haber alınamıyordu. O zamandan beri kendisi için arama çalışmaları devam eden Itagaki, başkent Tokyo'da ölü bulundu.

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Ünlü oyuncunun zamansız ölümünü ailesi Instagram hesabı üzerinden açıkladı. Aile, henüz 24 yaşında olan oğullarının beklenmedik bir kaza sonucu öldüğünü belirtti ancak olayın tam olarak nasıl yaşandığına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

MİLYONLARCA HAYRANI YASA BOĞULDU

M!LK müzik grubunun eski üyelerinden olan Mizuki Itagaki, Ocak 2025'ten beri kayıp olarak aranıyordu. 2024 yılından itibaren ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen ünlü oyuncunun ölümü, ülkesini ve hayranlarını yasa boğdu.

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