Ünlü oyuncu ölümden döndü

Fransa'nın Savoie bölgesinde 14-21 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Les Arcs Film Festivali'ne onur konuğu olarak katılan ünlü oyuncu Karin Viard, pazar günü kayak yaparken talihsiz bir kaza geçirdi. Les Arcs Kayak Merkezi'ndeki bir pistte düşen Viard, başını yere çarparak hafif bir travma yaşadı.

Pist görevlileri tarafından hızlıca müdahale edilen Karin Viard, ilk olarak bir kızakla sağlık merkezine taşındı. Yapılan kontrollerde oyuncunun hafif bir travmatik beyin sarsıntısı geçirdiği ancak genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Viard'ın ciddi bir sağlık sorunu olmadığı öğrenilirken, doktorlar kendisine bir süre dinlenme tavsiyesinde bulundu.

Festival yöneticileri tarafından yapılan açıklamada, Karine Viard'ın programdaki yerini koruyacağı bildirildi. Oyuncu, kazaya rağmen 17 Aralık Salı günü saat 11.00'de planlanan masterclass oturumunu gerçekleştirecek. Festival yetkilileri, Viard'ın yaşadığı kazayı üzen bir durum olarak nitelendirseler de oyuncunun profesyonel tutumunu övdüler.

Özellikle Fransız sinemasının tanınır yüzlerinden biri olan Karin Viard, son olarak Cannes Film Festivali'nde dikkatleri üzerine çekmişti. Les Arcs Film Festivali'nde de onur konuğu olarak ağırlanan oyuncu, sinema kariyeri ve deneyimlerini izleyicilerle paylaşmak üzere etkinlikte yer alıyor.

Yaşanan kısa süreli panik ve tedirginlik, Viard'ın durumunun iyi olduğu haberleriyle yerini rahatlamaya bıraktı. Festival organizasyonu, programın aksama olmadan devam edeceğini ve katılımcıların ünlü oyuncuyla buluşabileceğini belirtti. Ancak Karine Viard'ın önümüzdeki günlerde kayıp kaymayacağı ise belirsizliğini koruyor.