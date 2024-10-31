Ünlü oyuncu Pelin Yoru’dan kahreden haber! Hayranlarını üzdü

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Ünlü oyuncu Pelin Yoru’dan kahreden haber! Hayranlarını üzdü

"Kızım Nerede?" dizisindeki 'Jülide' karakteriyle hafızalarda yer edinen Pelin Yoru'dan kahreden haber geldi. Ünlü oyuncu genç yaşında yaşamını yitirdi.

'Uygun Adım Aşk', 'Acar Kafadarlar', 'Kızım Nerede' ve 'Alev Alev' gibi birbirinden başarılı dizilerde yer alan ünlü oyuncu Pelin Yoru'dan acı haber geldi.

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ÜNLÜ OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ

Dizi ve film oyuncusu Pelin Yoru, 29 Ekim'de yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun ölümünü Film-San Vakfı duyurdu.

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HENÜZ 42 YAŞINDAYDI

42 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun cenazesi, dün Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Ünlü oyuncunun ölümü sevdiklerini yasa boğdu.

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PELİN YORU KİMDİR?

Kızım Nerede dizisinde Hüseyin Avni Danyal ile oynayan ünlü oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi Sinema-Televizyon Bölümü'nden mezun oldu. Yoru; Uygun Adım Aşk, Ada: Zombilerin Düğünü ve Benden Baba Olmaz gibi dizi ve sinema filmi gibi birbirinden başarılı projelerde yer almıştı.

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