Ünlü oyuncu Prens'in 3. sezon gelirini bağışlayacak

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
Ünlü oyuncu Prens'in 3. sezon gelirini bağışlayacak

Başarılı oyuncu Çağlar Ertuğrul, Koruncuk Vakfı'na yaptığı bağış ile dikkat çekti. Ertuğrul'un bağış kararı takdir topladı.

Ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul’dan büyük takdir toplayan karar haberi geldi.

Çağlar Ertuğrul‘a Koruncuk Vakfı 45. Yıl Balosu’nda eğitime ve Koruncuk Vakfı’na katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

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Oyuncu sosyo-ekonomik açıdan imkanı olmayan, özellikle kız çocuklarına barınma ve eğitime erişim desteği sunan vakıfla uzun yıllardır birlikte çalışmaktan çok mutlu olduğunu belirtti.

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Konuşmasında vakfın 45. yılının kutlandığı özel gecede “Prens” dizisinin 3. sezonundan alacağı ücretin tamamını da Koruncuk Vakfı‘na bağışlayacağını açıklayan Ertuğrul “Genç kızlara aile olduğunuz için ben tekrardan size teşekkür ediyorum. Ben de birkaç zamandır hazırladığım bir şeyden bu gece bu gecenin hayrına bahsetmek istiyorum. Yaptığım işler ne kadar şanslıyım ki hem çocuklar hem de herkes tarafından seviliyor. En son Prens dizimize korsan rolünü de sevdiler. Geçen gün hatta 5 yaşında bir kız çocuğuyla bir sahne çekiyorduk. Prenses’in şarkısı dilindeydi. Ben de bunun müjdesini vereyim; Prens’in 3. sezondan alacağım ücreti Koruncuk’a bağışlıyorum” dedi.

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