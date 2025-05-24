Ünlü oyuncu rol aldığı diziye veda ediyor

Ay Yapım’ın “Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…” yaprak dökümü yaşanacak.

Ödüllü yönetmen Hilal Saral’ın yönettiği, uzun süre iyi reytingler alan NOW’ın Ay Yapım imzalı dizisinin final kararı şimdilik askıya alınmış ve diziye değerli aktör Selçuk Yöntem katılmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yöntem’in “Leyla” dizisine “Vedat Köroğlu” rolüyle ve ailesiyle beraber katılacağı öğrenildi.

“Civan” rolüne hayat veren dizinin başrol oyuncusu Alperen Duymaz önümüzdeki bölümde veda edecek.

Ancak dizideki ayrılıkların devam edeceği ve sadece Cemre Baysel (Leyla), Gonca Vuslateri (Nur) ve Yiğit Kirazcı’nın (Mali) ise projeye devam edeceği öğrenildi. Haziran sonuna kadar ekranda olması planlanan dizide bir yıllık zaman atlaması yaşanacak ve yeni oyuncular ve sürpriz gelişmeler görülecek.