Ünlü oyuncu saldırıya uğradı!

İskoç aktör James McAvoy, eşi Lisa Liberati ile Toronto'daki Charlotte's Bar'da sakin bir gece geçirirken "sarhoş" bir yabancı tarafından saldırıya uğradığı açıklandı.

İddiaya göre olay, McAvoy'un 2025 Toronto Uluslararası Film Festivali'nde ilk yönetmenlik denemesi olan California Schemin' filminin dünya prömiyeri için Kanada'nın başkenti Toronto'da bulunduğu 8 Eylül Pazartesi günü meydana geldi.

SALDIRIYA UĞRADI

Haberlere göre, X-Men yıldızının hazırlıksız yakalanıp bir adam tarafından yumruklanmasıyla gece saat 23:55 civarında olaylar daha da kötüye gitti. Görgü tanıkları, McAvoy'un durumu yatıştırmaya çalıştığını, diğerlerinin ise saldırganı uzaklaştırmak için müdahale ettiğini iddia ediyor.