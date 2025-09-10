Ünlü oyuncu saldırıya uğradı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu saldırıya uğradı!

Ünlü oyuncu James McAvoy eğlenmek için gittiği barda yabancı biri tarafından saldırıya uğradı.

İskoç aktör James McAvoy, eşi Lisa Liberati ile Toronto'daki Charlotte's Bar'da sakin bir gece geçirirken "sarhoş" bir yabancı tarafından saldırıya uğradığı açıklandı.

İddiaya göre olay, McAvoy'un 2025 Toronto Uluslararası Film Festivali'nde ilk yönetmenlik denemesi olan California Schemin' filminin dünya prömiyeri için Kanada'nın başkenti Toronto'da bulunduğu 8 Eylül Pazartesi günü meydana geldi.

jiiii.jpg

SALDIRIYA UĞRADI

Haberlere göre, X-Men yıldızının hazırlıksız yakalanıp bir adam tarafından yumruklanmasıyla gece saat 23:55 civarında olaylar daha da kötüye gitti. Görgü tanıkları, McAvoy'un durumu yatıştırmaya çalıştığını, diğerlerinin ise saldırganı uzaklaştırmak için müdahale ettiğini iddia ediyor.

Son Haberler
ABB FOMGET Avrupa’da turu Ankara'ya bıraktı
ABB FOMGET Avrupa’da turu Ankara'ya bıraktı
Ah bu dış güçlerin gözü kör olsun!
Ah bu dış güçlerin gözü kör olsun!
Kumpasizm
Kumpasizm
Küçük işletmeler çöküyor büyük sermaye korunuyor
Küçük işletmeler çöküyor büyük sermaye korunuyor
Sıraç Kültürü ve Anşa Bacılılar
Sıraç Kültürü ve Anşa Bacılılar