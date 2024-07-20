Ünlü oyuncu Şener Kökkaya vefat etti

En son Organize İşler, Vizontele ve Vizontele Tuuba filmlerinde yer alan tecrübeli oyuncu Şener Kökkaya, ölümü ile sanat dünyasını yasa boğdu. Şener Kökkaya'nın acı haberini yine ünlü bir isim Zafer Algöz duyurdu.

Sevilen isim Zafer Algöz, hem arkadaşı hem meslektaşı Şener Kökkaya'nın acı haberini sosyal 82 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi, meslektaşı Zafer Algöz tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Zafer Algöz , "Sevgili meslektaşımız Şener Kökkaya'yı kaybettik. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun" paylaşımını yaptı.