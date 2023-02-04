Serenay Sarıkaya suyun içinden paylaştı

Son olarak Netflix'te yayınlanan Şahmaran dizisinde yer alan Serenay Sarıkaya'nın yılanla cinsel ilişki sahnesi çok konuşulmuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşacak olan Serenay Sarıkaya Show tv ekranlarında başlayacak olan Aile dizisinde de rol alacak.

Güzel oyuncu, süper mini elbisesiyle kamera karşısına geçti ve birbirinden güzel ve cesur pozlar verdi. Özellikle suyun içinde çekilen bu sanatsal karelere beğeni yağdı. Takipçileri Serenay'ı öve öve bitiremedi

Fiziği ile tam not alan Serenay Sarıkaya'nın pozlarına "Yakıyorsun Serenay", "Galiba rüyada olan biziz", "Rüya sensin", "Seksiliğin kitabını yazıyorsun" yorumları yapıldı.