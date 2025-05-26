Ünlü oyuncu Şerif Sezer ölümden döndü! Aracı hurdaya döndü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu Şerif Sezer ölümden döndü! Aracı hurdaya döndü

Yalı Çapkını dizisinde 'Hattuç Hala' karakterine hayat veren usta oyuncu Şerif Sezer’den hayranlarını korkutan haber geldi. Sezer’in aracının Milas- Söke karayolunda trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

Yalı Çapkını'nda Hattuç Hala karakterini canlandıran usta oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi.

TRAFİK KAZASINA KARIŞTI

Edinilen bilgilere göre, Söke yönünden Milas’a doğru ilerleyen iki aracın Milas Ziraat Odası Başkanlığı önünde henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştığı bildirildi. Kazanın şiddetiyle araçlarda ciddi hasar oluşurken, Şerif Sezer’in içinde bulunduğu aracın da kazaya karıştığı öğrenildi.

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KAZA YERİNE ÇOK SAYIDA SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle sürücü Ş.A. yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi, trafik ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Milas-Söke karayolu, Milas istikameti trafiğe tamamen kapandı. Olay yerine gelen trafik ekipleri, kazaya karışan araçları çekici yardımıyla kaldırarak yolun açılmasını sağladı.

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USTA OYUNCU HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı sürücü Ş.A., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurda haline gelen otomobilden çıkan Şerif Sezer’in ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi. Şerif Sezer’in çağrılan bir arkadaşı tarafından Bodrum’a yoluna devam ettiği öğrenildi.

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