Ünlü oyuncu Serkan Keskin'in acı günü

Ünlü oyuncu Serkan Keskin’in annesi Zeliha Keskin hayatını kaybetti.

Zeliha Keskin’in cenazesi bugün İzmit Fevziye Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Serkan Keskin’i acı gününde ünlü dostları yalnız bırakmadı.

SERKAN KESKİN KİMDİR?

Serkan Keskin 25 Kasım 1977'de İzmit'te dünyaya geldi. 1997 yılında ünlü tiyatro yönetmeni Işıl Kasapoğlu'nun genel sanat yönetmenliğinde kurulan İzmit Şehir Tiyatrosu bünyesinde açılan tiyatro kursunda başladı. Hocaları arasında, Barış Falay, Zuhal Gencer, Melih Düzenli gibi tiyatrocular vardı. 1999-2002 yılları arasında yine Işıl Kasapoğlu'nun bölüm başkanı olduğu Akademi İstanbul tiyatro okulunda eğitim aldı.

Serkan Keskin oyunculuk hayatı boyunca, sinemada Yavuz Turgul, Zeki Ökten, Reha Erdem, Zeki Demirkubuz ve Onur Ünlü gibi yönetmenlerin filmlerinde oynadı. Tiyatroda ise, William Shakespeare, Moliere, Bertolt Brecht, Max Frisch ve Abel Gonzales Melo gibi dünya tiyatro edebiyatının ve Orhan Kemal, Turgut Özakman, Sait Faik, Güngör Dilmen gibi yazarların eserlerinde rol aldı. Keskin 2011 yılında, TRT tarafından yayınlanan, Leyla ile Mecnun dizisindeki "İsmail Abi" karakteri ile daha geniş kesimlerce tanındı.

2012 yılında 32. İsmail Dümbüllü Ödülü Serkan Keskin'e verildi. 2013 yılının Mart ayında Leyla ile Mecnun dizisi ekibiyle birlikte kurulan Leyla The Band müzik grubunda basgitarda yer almıştır. 2015 yılının Şubat ayında başlayan ve yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı Beş Kardeş dizisindeki kardeşlerden en büyük olan Balıkçı Sait başrolünü canlandırmıştır.

2019 yılında, aralarında, Taner Ölmez, Fırat İkisivri, Caner Malkoç, Cihan Tanrıverdi, Özgür Taş, Serkan Polat, Sibel Altan'ın da bulunduğu Barabar adlı müzik grubunu kurmuş, ilk albümleri Memleket Nere'yi yayınlamışlardır.