Ünlü oyuncu sessiz kalan sanatçılara ateş püskürdü! Paylaşımı olay oldu

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Ünlü oyuncu sessiz kalan sanatçılara ateş püskürdü! Paylaşımı olay oldu

Şimdilerde Hudutsuz Sevda dizisinde Damla karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından sürece dair ses çıkarmayan sanatçılara patladı. Ünlü oyuncunun Atatürk ile ilgili yaptığı paylaşım dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alıp tutuklanması sonrasında ünlü isimlerin bir kısmı sessiz kalırken bir kısmı ise İmamoğlu'na desteklerini gösteriyor.

SANATÇILARA TEPKİ GÖSTERDİ

Hudutsuz Sevda dizisinde Damla karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma kararının ardından sosyal medya hesabından hiçbir paylaşımda bulunmayan sanatçılara tepki gösterdi.

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ATATÜRK PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Hayal Köseoğlu hesabından 'Sanatçıymış ses çıkaramazmış' değil, 'Ses çıkaramayan sanatçı olamaz' diyeceksiniz' şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Köseoğlu daha sonra X hesabından da “Atatürk’ü hapisten çıkarın bizim sektör helak oldu üzüntüden” diyerek sadece Atatürk'ü paylaşarak tepki gösterenlere sert çıktı. Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada olay oldu.

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