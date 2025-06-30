Ünlü oyuncu sevgilisini öldürüp kafasını kesti! Kan donduran olay

Avustralya'da bir dönemin en popüler reality şov programlarından "Beauty and the Geek Australia" ile ünlenen ve reklam filmlerinde de oynayan oyuncu Tamika Chesser, 39 yaşındaki erkek arkadaşı Julian Story'yi öldürmek suçundan tutuklandı.

Julian Story, 19 Haziran günü yangın ihbarı sonrası dairelerine gelen polisler tarafından, bedeni parçalanmış ve başı olmadan bulundu.

Polis, Julian'ın kafasının parçalama esnasında çıkarıldığını fakat tüm kapsamlı aramalara rağmen hala bulunamadığını ifade etti.

Story'nin 17 Haziran Salı günü gece yarısı civarında öldürüldüğü belirtiliyor.

Polis, yangın ihbarı için gittikleri dairede kendilerine ihbarda bulunan tanıkla konuşmalarını da aktardı.

Daireden duman çıktığını gördüğünü ekiplere bildiren tanığın, zanlı Chesser'ı gördüğünü ve ne yaptığını sorduğunu, kadının ise "Hiçbir şey" diyerek köpeklerini yürüyüşe çıkardığını ve ön kapıyı kilitlediğini söylediğini aktardığı öğrenildi.

Tamika Chesser, polis tarafından arka bahçede bir sandalyeye oturmuş, tepkisiz bir halde bulundu.

Chesser'ın tutuklandığı sırada uyumlu davrandığı bildirildi. Ancak sevgilisinin kafasının nerede olduğuna dair hiçbir bilgi vermediği belirtildi.

Chesser, 27 Haziran'da tutuklama emri altında tutulduğu akıl sağlığı tesisinden uzaktan video aracılığıyla mahkemeye çıktı. Kefaletle serbest bırakılması talebi reddedilirken, bir sonraki duruşması ise aralık ayına ertelendi

"TEK İSTEĞİMİZ JULIAN'IN KAFASINI BULMAK"

Polis, tutuklama sonrası yaptığı açıklamada, "Tek isteğimiz Julian'ın kafasını bulup ailesine teslim etmek. Böylece bir cenaze töreni düzenleyip onu toprağa verebiliriz ve aile biraz olsun huzur bulur" ifadelerini kullandı.

Julian Story'nin ailesi ise yaptığı açıklamada, "Hayal bile edilemeyecek bir kayıpla karşı karşıyayız ve polisin ilgisi bizi rahatlattı. Ayrıca ailemize, dostlarımıza ve nezaketleri ve destekleriyle bu süreci atlatmamıza yardımcı olan bu ekibe minnettarız" dedi.