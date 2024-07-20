Ünlü oyuncu sevgilisiyle babasının mezarına gitti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu sevgilisiyle babasının mezarına gitti

Oyuncu Serel Yereli, sevgilisi ile birlikte vefat eden babasının mezarını ziyaret etti.

Bodrum Masalı adlı dizi ile tanınan oyuncu Serel Yereli hem özel yaşantısı hem de sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

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Oyunculuk kariyeri yükselişten Türkiye’yi terk ederek İngiltere’ye taşınan ve burada şarkıcılık kariyerine de adım atan Serel Yereli birkaç gün önce erkek arkadaşı Oğul Avcı ile Türkiye’ye geldi.

2011 yılında kaybettiği babası Serdar Yereli’nin mezarını ziyaret eden Serel Yereli’yi sevgilisi yalnız bırakmadı.

Sevgilisi ile babasının mezarının başında poz veren Serel Yereli o kareyi “Husband met papa (Kocam babamla tanıştı)” notuyla paylaştı.

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