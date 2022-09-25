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Serenay Sarıkaya o habere çok sinirlendi

İşletmeci Umut Evirgen'den geçtiğimiz hafta ayrılan Serenay Sarıkaya dizi arkadaşı Burak Deniz ile çıkan birliktelik haberine çok sinirlendi

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 12:47
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Ünlü oyuncu sinirden adeta çıldırdı hakkında çıkan haberi yalanladı

Serenay Sarıkaya o habere çok sinirlendi
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz'la ayrılmasından kısa süre sonra güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başladı. Mikonos'ta ilişkileri belgelenen ikili hakkında beklenmedik bir haber geldi.

Evlenecekleri gözüyle bakılan son olarak Şahmeran dizisinde rol alan başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen'in ilişkilerini bitirdiği iddiası gündeme geldi.

Öte yandan yeni bir projede birlikte rol alan Burak Deniz ve Seranay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı iddia edilmişti.

30 yaşındaki oyuncu, Burak Deniz ile çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı.

Güzel oyuncu şu ifadeleri kullandı:

 

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