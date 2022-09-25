Serenay Sarıkaya o habere çok sinirlendi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'la ayrılmasından kısa süre sonra güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başladı. Mikonos'ta ilişkileri belgelenen ikili hakkında beklenmedik bir haber geldi.
Evlenecekleri gözüyle bakılan son olarak Şahmeran dizisinde rol alan başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen'in ilişkilerini bitirdiği iddiası gündeme geldi.
Öte yandan yeni bir projede birlikte rol alan Burak Deniz ve Seranay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı iddia edilmişti.
30 yaşındaki oyuncu, Burak Deniz ile çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı.
Güzel oyuncu şu ifadeleri kullandı:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.