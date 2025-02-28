Ünlü oyuncu siyaset mi atılıyor? Dedikodular hakkında ilk kez konuştu

Bollywood’un 2000’li yıllarına damga vuran Preity Zinta, Los Angeles’a yerleşip Gene Goodenough ile evlendikten sonra sinema kariyerine ara vermişti. Ancak ünlü oyuncu, Aamir Khan yapımı Lahore 1947 filmiyle büyük bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Hayranları ise yalnızca film projeleriyle değil, onun siyasete girip girmeyeceği konusunda da merak içindeydi.

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Preity Zinta, X platformundaki bir soru-cevap etkinliğinde siyasete girme ihtimaliyle ilgili net konuştu. Bir hayranı, “Sen gerçek bir ‘Soldier’sın! Siyasete girmeyi düşünür müsün?” diye sordu. Ünlü oyuncu, “Hayır! Siyaset bana göre değil. Yıllar içinde birçok siyasi partiden milletvekilliği ve Rajya Sabha üyeliği teklifleri aldım. Ancak bu, benim istediğim bir şey değil.” şeklinde yanıt verdi.

Zinta, kendisine “asker” denmesini yanlış bulmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Ben bir askerin kızı ve askerlerin kardeşiyim. Bizler, Kuzey Hindistanlı, Güney Hindistanlı, Himachal Pradeşli ya da Bengalli değiliz. Biz sadece Hindistanlıyız. Vatan sevgisi ve milli gurur bizim kanımızda var.

Bir diğer hayranı ise oyuncuya, geçmişte bir siyasi parti tarafından saldırıya uğramasının onun politik görüşünü değiştirip değiştirmediğini sordu. Zinta, “Hindistan’da sosyal medyanın ne kadar toksik hale geldiğine şaşırıyorum. Artık her yorum ve düşünce politik bir ölçekte değerlendiriliyor. Ben bir politikacı değilim, siyasetle ilgilenmiyorum. Ancak normal bir birey olarak bu durum beni rahatsız ediyor.” dedi.

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Sözlerine devam eden ünlü oyuncu, “Ben ne kırılgan bir insanım ne de kolay pes eden biri. Kimse beni sindiremez. Üzerime gelirlerse beklenmedik bir karşılık alırlar.” ifadelerini kullanarak kendisine yönelen saldırılara karşı dik duruşunu gösterdi.

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Öte yandan Preity Zinta, sinemaya dönüşünü yapacağı Lahore 1947 filminde Bollywood’un efsanevi oyuncularından Sunny Deol ile başrolleri paylaşacak. Filmin yönetmen koltuğunda Rajkumar Santoshi otururken, müziklerini dünyaca ünlü besteci AR Rahman yapacak. Ayrıca ünlü söz yazarı Javed Akhtar da projeye katkıda bulunacak.