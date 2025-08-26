Ünlü oyuncu soluğu mahkemede aldı: Sözleşme krizi davalık oldu

Türk sinemasının sevilen oyuncularından Mustafa Üstündağ, Galaxy Movie Media Film Reklamcılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne karşı hukuk mücadelesi başlattı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava, sinema sektöründe sözleşme uyuşmazlıklarının yarattığı tartışmaları bir kez daha gündeme taşıdı.

SÖZLEŞME KRİZİNİN DETAYLARI

Mustafa Üstündağ ile Galaxy Movie Media arasında 21 Aralık 2023’te bir oyunculuk sözleşmesi imzalandı. Anlaşmaya göre Üstündağ, bir sinema filminde “Vural” karakterini canlandıracaktı. Ancak proje, taraflar arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle sekteye uğradı.

Üstündağ, dava dilekçesinde, şirketin sözleşmeyi hukuka aykırı bir şekilde feshettiğini ve bu nedenle maddi zarara uğradığını iddia etti. Oyuncu, mahkemeden 550 bin liralık tazminat talep ediyor.

ŞİRKETTEN KARŞI İDDİA

Galaxy Movie Media ise iddialara karşı savunma yaparak, Üstündağ’ın sözleşme şartlarına uymadığını öne sürdü. Şirket, oyuncunun “aykırı hareketleri” nedeniyle sözleşmenin haklı olarak feshedildiğini ve bu durumun filmin yapım sürecini olumsuz etkilediğini savundu. Ayrıca, Üstündağ’ın davranışlarının kendilerini maddi zarara uğrattığını iddia ederek karşı bir tazminat talebinde bulundu.

SİNEMA SEKTÖRÜNDE TARTIŞMA YARATAN DAVA

Dava, sinema sektöründe oyuncu ve yapım şirketleri arasındaki sözleşme süreçlerine dair önemli bir örnek teşkil ediyor. Benzer uyuşmazlıklar, geçmişte de sektörde sıkça gündeme gelmiş ve yapım süreçlerini sekteye uğratmıştı. Uzmanlar, bu tür davaların, sektördeki sözleşme standartlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini gösterdiğini belirtiyor.

MAHKEME KARARI BEKLENİYOR

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın ilerleyen duruşmaları, tarafların sunduğu deliller ve tanık beyanlarıyla şekillenecek. Mustafa Üstündağ’ın talep ettiği 550 bin liralık tazminatın yanı sıra, şirketin karşı iddiaları da mahkemenin gündeminde. Sinema dünyası, bu davanın sonucunu merakla bekliyor.