Ünlü oyuncu sonunda muradına eriyor

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu sonunda muradına eriyor

Ünlü oyuncu Magdalena Müller, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle evlilik hazırlıklarına başladığını duyurdu.

Şili'nin tanınmış oyuncularından Magdalena Müller, beş yıllık birlikteliğini evlilikle taçlandırmaya hazırlanıyor. Müjdeyi Via X kanalında yayınlanan “Todo va a estar bien” programında paylaştı. Müller’in tiyatro partneri Andrés Rillón’un programda verdiği ipucunun ardından söz alan oyuncu, “Evet, nişanlandım. Beş yılı aşkın süredir birlikteyiz ve evleniyoruz” diyerek haberi doğruladı.

Magdalena Müller, bu özel kararı sadece resmi nikâhla kutlayacaklarını belirtti. “Bu karar bizim için anlamlı. Bizi çok mutlu ediyor ve bunu gerçekleştirmek istiyoruz” sözleriyle duygularını aktardı.

Oyuncu, eşiyle tanışma hikâyesini 2019 yılında Angélica Castro ile yaptığı bir söyleşide paylaşmıştı. Pucón’da arkadaşının evinde tanıştıklarını anlatan Müller, “Dört gün boyunca yağmur vardı. Evde kaldık, masa oyunları oynadık, sohbet ettik… Sonra hoşlanmaya başladık” demişti.

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