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Oktay Kaynarca sosyal medya kullanıcılarının ''Ördek Sendromu'' yaşadığını iddia etti

Oktay Kaynarca, sosyal medya kullanıcılarının mutlu, başarılı, zengin ve her şeyi basit olarak elde ettiğini göstermesine tepki gösterdi.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 12:06
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Ünlü oyuncu sosyal medyada mutlu, başarılı ve mükemmel görünenlerin aslında 'ördek sendromu' yaşadığını söyledi

Oktay Kaynarca sosyal medya kullanıcılarının ''Ördek Sendromu'' yaşadığını iddia etti
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Yeni sezonda 'Ben Bu Cihana Sığmazam' adlı diziyle ekranlara dönecek olan usta oyuncu Oktay Kaynarca, sosyal medyada mutlu, başarılı ve mükemmel görünenlerin aslında 'ördek sendromu' yaşadığını belirterek dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Ünlü oyuncu, hayatın dışarıdan mükemmel göründüğü, ancak aslında öyle olmadığı durumlarda kullanılan bir ifade olan 'ördek sendromu'nu (Ördeğin suyun üzerinde çok rahat duruyormuş gibi görünmesi ancak, altta ayaklarını çırparak büyük mücadele vermesi) kaleme aldı.

"MUHTEŞEM KARELER İÇİNDE KAYBOLUYORUZ"

Kaynarca, yaptığı paylaşıma şu notu ekledi:

“Ördek sendromu... İnsanların sosyal medya vs gibi alanlarda sürekli başarılı mutlu ve her şeyi kolay, basit olarak elde etme, anlatma haline verilen admış. İnsanlar gerçekten göründüğü kadar mutlu, zengin, başarılı, rahat ya da mükemmel mi? Asıl sorun ise kendilerini böyle göstermeye çalışan insanların böyle olduğuna inanıp, 'Benim hayatım niye böyle değil, ben niye bu kadar çalışıp onların hayatının onda birine sahip olamıyorum' deyip mutsuz olmaları. Oysa değiller, görünen gerçek değil, mutlu değiller, sadece mükemmel olmaya zorlayan mükemmel olmayanı dışlayan bir hayatı, bu hayatın dayatmalarını yaşıyorlar. Hepimiz olmayı istediğimiz, başkalarının da olduğunu zannettiğimiz muhteşem kareler içinde kayboluyoruz. Ördek misali. Suyun üstünde çok zarifçe ve huzurla süzülen ördeğin, görünmeyen su altındaki ayaklarının aslında ne kadar çok çaba sarfettiği gerçeği. Başkalarının sahte mutluluklarından ziyade, kendi gerçek mutluluğumuzun mücadelesi galiba aslolan. Sevgiyle.”

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