Ünlü oyuncu Tekin Temel hayatını kaybetti!

Ezel, Güz Gülleri, Abuzer Kadayıf, Acı Hayat, Böyle Bitmesin, Veda gibi projelerde yer alan şimdilerde ise Bir Yemin Ettim’le ekrana dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Tekin Temel, 56 yaşında yaşamını yitirdi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü oyuncunun sabah saatlerinde dizi setine gitmek için hazırlanırken kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Daha önce de kalp krizi geçirdiği ve kalbine stent takıldığı bilinen Tekin Temel'in cenaze namazı bugün ikindi namazının ardından Ataşehir Refiye Soyak Camisi’nde kılınacak ve ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlanacak.

Ünlü oyuncunun vefatını ise geçtiğimiz saatlerde menajeri duyurdu.

TEKİN TEMEL KİMDİR?

Oyuncu Tekin Temel, Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünyaya geldi. Temel, eğitimini Dokuz Eylüll Üniversitesi tiyatro bölümünde tamamladı. Ünlü oyuncu 1995 yılından itibaren televizyon dizilerinde yer almaya başladı.

ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER:

Serhat (Orhan, TV Dizisi 2023)

Cenaze (Tan, Sinema Filmi 2023)

Bir Zamanlar Kıbrıs (Ali Rıza, TV Dizisi 2021)

Elli Kelimelik Mektuplar (Tevfik İleri, Sinema Filmi 2021)

Sağlık Oluversin Gari (Sinema Filmi 2021)

Aşk Oluversin Gari (Sinema Filmi 2021)

Kuruluş Osman (TV Dizisi 2019-2021)

Afili Aşk (Yekta Veziroğlu, TV Dizisi 2020)

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Fuat, TV Dizisi 2018-2019)

Masum Değiliz (Numan, TV Dizisi 2018)