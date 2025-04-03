Ünlü oyuncu TRT dizisinden neden ayrıldı?

TRT1’in cuma akşamları yayınlanan “Bir Zamanlar İstanbul” dizisinin Kenan’ı Murat Daltaban bu cuma ölerek diziye veda ediyor.

"Bir Zamanlar İstanbul” dizisinin yeni bölümü cuma günü yayınlanacak.

Dizide Kenan karakterine Murat Daltaban’ın bu hafta seyirciyle buluşacak 8. Bölümde vurulması, Daltaban’ın ekibe veda etmesi spekülasyonlarını gündeme getirdi.

Oyuncu Daltaban, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve devamında yapılan eylem ve boykotlara sosyal medya paylaşımlarıyla destek olmuştu.

Ünlü oyuncunun bu yüzden ifadeye çağrıldığı da iddia edilmişti.

Akıllara Daltabanın diziye veda etmesinin bu süreçlerle ilgili olabileceği gelse de, yapım şirketi usta aktör Murat Daltaban’ın diziden ayrılma sürecinin bu olaylarla ilgili olmadığını, bu vedanın 10 gün önce planlandığı, dizinin hikâyesi değiştiği için de rolünün bittiğini açıkladı.