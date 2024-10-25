Ünlü oyuncu Tuvana Türkay hayranlarını korkuttu! Apar topar ameliyat oldu

Güzelliğiyle hayranlarını kendisine aşık ettiren ünlü oyuncu Tuvana Türkay bu defa hayranlarını korkuttu.

AĞRISI GEÇMEYİNCE AMELİYAT OLDU

Bacağındaki ağrı giderek artan ve bir türlü geçmeyen Tuvana Türkay hemen doktora koştu ve yapılan tetkiklerde ciddi varis sorunları tespit edildi. Ünlü isim apar topar ameliyata alındı.

Geçirdiği ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Türkay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Uzun süredir bacak ağrısı vardı. Kramplar ve bacak şişmesi yüzünden zor günler geçirdim. Varislerim de vardı. Sonra Cesur hocayla tanıştım. Operasyon geçirdim. Varis çorabı giyiniyorum" dedi.

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Kolejini bitirdi ve daha sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünde devam etti.

Türkay; 2009-2010 yılları arasında TRT1'de ekrana gelen Ayrılık adlı dizide "Kevok" karakterine, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde "Bade Palalı" karakterine hayat verdi.