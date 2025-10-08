Oyuncu Ümit Erdim'ın, Baba Sosyal YouTube kanalında Levent Cengizhan’a verdiği röportajda, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun davetinde çektirilen Oğuzhan Koç, Eser Yenenler, Sefo ve Volkan Demirel gibi isimlerin de yer aldığı toplu bir fotoğrafın ardından yaşadığını iddia ettiği olay gündem oldu.

Erdim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da yer aldığı fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından Petrol Ofisi’nin kendisiyle olan anlaşmasını iptal edildiğini iddia etti. Erdim'in iddiası üzerine şirketten yanıt geldi.

PETROL OFİSİ: 'YILLIK SÖZLEŞMEMİZ YOK'

Petrol Ofisi'nden, Erdim’in iddiasıyla ilgili "oyuncuyla herhangi bir yıllık anlaşmasının bulunmadığı" açıklaması geldi.

Petrol Ofisi'nden gelen açıklama şöyle

“Şirketimizle ilgili farklı mecralarda ortaya atılan gerçek dışı söylemler nedeniyle kamuoyu açıklaması gereği duyulmuştur. Petrol Ofisi’nin, oyuncu Ümit Erdim ile yıllık bir anlaşması bulunmadığı gibi, yakın geçmişte gerçekleştirilen proje bazlı iş birliklerinin bir organizasyonda çekilen fotoğraflar nedeniyle durdurulduğu iddiası da tamamen asılsızdır. 1941’den bu yana Türkiye için çalışan milli bir değer olarak itibarımıza zarar veren mesnetsiz iddiaları yayan kişi ve kurumlara karşı yasal haklarımız kullanılacaktır.”