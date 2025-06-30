Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun acı günü!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun acı günü!

Balıkesirspor Kulübü'nün eski başkanlarından 86 yaşındaki Metin Kaygılaroğlu hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun da aynı zamanda büyükbabası idi.

1981-1984 ve 1986-1987 yılları arasında Balıkesirspor Kulübü Başkanlığı görevini yürüten Metin Kaygılaroğlu, kırmızı-beyazlı camiaya önemli hizmetlerde bulunmuştu. Balıkesirspor'un tarihine adını yazdıran isimlerden biri olan Kaygılaroğlu'nun vefatı, taraftarlar ve spor camiasında büyük üzüntü ile karşılandı.

aw487003-01.jpg

Evli ve iki çocuk babası olan Metin Kaygılaroğlu, aynı zamanda ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun da büyükbabasıydı.

u1.jpg

Balıkesirspor'a sporuna yön veren isimlerden biri olarak hafızalarda yer eden Metin Kaygılaroğlu'nun cenaze töreni, yurtdışında bulunan aile yakınlarının da katılımıyla 1 Temmuz Salı günü, Zağnos Paşa Camiinden son yolculuğuna uğurlanacağı açıklandı.

u2.jpg​​​​​​​

Metin Kaygılaroğlu'nun vefatı sonrası Balıkesirspor sosyal medya hesaplarından bir taziye mesajı paylaştı. Mesajda "Eski başkanlarımızdan Metin Kaygılaroğlu'nun vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Merhum Kaygılaroğlu'na Allah'tan rahmet, sevenleri, yakınları, akrabaları ve camiamıza başsağlığı dileriz."

u3.jpg

Nihal Candan'ın acılı babası ilk kez konuştu: "Çocuklarım şöhret dünyasına girince sapıttı”Nihal Candan'ın acılı babası ilk kez konuştu: "Çocuklarım şöhret dünyasına girince sapıttı”

Dünya yıldızı Beyonce’nin konserinde faciadan dönüldü! Uçan araba yan yattı: Soğukkanlılığı hayran bıraktıDünya yıldızı Beyonce’nin konserinde faciadan dönüldü! Uçan araba yan yattı: Soğukkanlılığı hayran bıraktı

Son Haberler
Fatih Terim'de oradaydı Kıvanç Tatlıtuğ da! Ünlülerin maçına 'Çirkef' damgası
Fatih Terim'de oradaydı Kıvanç Tatlıtuğ da! Ünlülerin maçına 'Çirkef' damgası
Araç sahiplerine rekor ceza kesilecek! Son gün bugün
Araç sahiplerine rekor ceza kesilecek! Son gün bugün
Kurultay kararı sonrası CHP'den ilk açıklama!
Kurultay kararı sonrası CHP'den ilk açıklama!
Çocuklarınızın tabağındaki sessiz tehlike ortaya çıktı
Çocuklarınızın tabağındaki sessiz tehlike ortaya çıktı
Galatasaray'ın yeni transferi eski kulübüne veda etti: 'Artık geride kaldı'
Galatasaray'ın yeni transferi eski kulübüne veda etti: 'Artık geride kaldı'