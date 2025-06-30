Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun acı günü!

1981-1984 ve 1986-1987 yılları arasında Balıkesirspor Kulübü Başkanlığı görevini yürüten Metin Kaygılaroğlu, kırmızı-beyazlı camiaya önemli hizmetlerde bulunmuştu. Balıkesirspor'un tarihine adını yazdıran isimlerden biri olan Kaygılaroğlu'nun vefatı, taraftarlar ve spor camiasında büyük üzüntü ile karşılandı.

Evli ve iki çocuk babası olan Metin Kaygılaroğlu, aynı zamanda ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun da büyükbabasıydı.

Balıkesirspor'a sporuna yön veren isimlerden biri olarak hafızalarda yer eden Metin Kaygılaroğlu'nun cenaze töreni, yurtdışında bulunan aile yakınlarının da katılımıyla 1 Temmuz Salı günü, Zağnos Paşa Camiinden son yolculuğuna uğurlanacağı açıklandı.

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Metin Kaygılaroğlu'nun vefatı sonrası Balıkesirspor sosyal medya hesaplarından bir taziye mesajı paylaştı. Mesajda "Eski başkanlarımızdan Metin Kaygılaroğlu'nun vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Merhum Kaygılaroğlu'na Allah'tan rahmet, sevenleri, yakınları, akrabaları ve camiamıza başsağlığı dileriz."

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