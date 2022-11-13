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  • Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe deniz keyfi yaptı. İlk defa fotoğrafını paylaştılar

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe deniz keyfi yaptı. İlk defa fotoğrafını paylaştılar

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, 7 aylık oğulları Kurt Efe'yi denizle tanıştırdı. Dizer, o onları 'kapanış son' notuyla Instagram hesabından paylaştı.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 12:54
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Ünlü oyuncu ve eşi 7 aylık bebekleri ile deniz keyfi yaptılar

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe deniz keyfi yaptı. İlk defa fotoğrafını paylaştılar
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Nisan ayında oğlu Kurt Efe'ye kavuşan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, oğulları doğduktan sonra a yaşamlarını Bodrum'da sürdürmeye karar vermişti.

KORONADAN SONRA DENİZ KEYFİ

Geçtiğimiz günlerde yüksek ateş belirtisiyle test yaptıran çiftin Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Bodrum'daki evlerinde karantinaya çekilen Tatlıtuğ Ailesi sağlığına kavuştu. Öyle ki ünlü çift kasım ayında oğulları Kurt Efe'yle son kez deniz keyfi yaptı..

KURT BEBEK DENİZLE TANIŞTI

Oğlunu denizle tanıştıran Başak Dizer, o anları Instagram hesabından "Kapanış, son, bitti, finito, bye" notuyla paylaştı. Şu ana kadar Kurt Efe'nin yüzünü göstermeyen Tatlıtuğ çifti üst açıdan çektikleri fotoğrafı paylaşarak merakları biraz olsun giderdi.

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