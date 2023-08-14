Ünlü oyuncu Vural Çelik yıllar sonra ortaya çıktı. O detay yürekleri dağladı

Bir döneme damga vuran Avrupa Yakası oyuncuları arasında yer alan ve dizide Kubilay Peynircioğlu-Gülenay Peynircioğlu karakterlerine hayat veren Vural Çelik, aynı zamanda Seksenler dizisinde başarıyla canlandırdığı Niyazi karakteriyle tanınmıştı.

Yeteneğiyle herkesi büyüleyen ünlü oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı. Çelik'in son hali şaşırtırken, hakkındaki bir detay da duyanların yüreğini sızlattı.

Yıllar sonra ortaya çıkan ünlü oyuncu, yapımcı Birol Güven ile bir karesini paylaşarak herkesi şaşırttı.

O DETAY YÜREKLERİ DAĞLADI

Vural Çelik, sıkıntılarla dolu bir çocukluk dönemi geçirmiş. Daha 11 yaşındayken babası evi terk eden ünlü isim, para kazanmak için sokaklarda su satmış ve ayakkabı boyamış. Halk arasında pamuk karası olarak bilinen hastalık nedeniyle annesinin gözleri kör olmuş.

Vural Çelik, Avrupa Yakası'ndaki başarısı ve 'Bayrampaşa Ben Fazla Kalmayacağım' filmindeki başarısına rağmen annesinin kendisini izleyememesi nedeniyle buruk olduğunu söylemişti.