Ünlü oyuncu Yalı Çapkını dizisine veda ediyor

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
Ünlü oyuncu Yalı Çapkını dizisine veda ediyor

Yalı Çapkını dizisine bu sezon dahil olan Diyar karakterini canlandıran Pelin Akil diziye veda edecek.

Yalı Çapkını dizisinde ayrılıklar devam ediyor. Son dönemde, dizinin başrol aşıkları Seyran ve Ferit'in aşkını yeniden inşa ettiği sahnelerle büyük ilgi gören dizide, yeni bir ayrılık yaşanacak.

Dizinin 3. sezonunda kadroya katılan Diyar karakterine hayat veren Pelin Akil, diziden ayrılacak.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Pelin Akil, bu sezon başında Yalı Çapkını ekibine katılmıştı. Ancak, oyuncunun diziden ayrılacağı öğrenildi. Diyar karakterinin gidişi, dizi takipçileri tarafından merakla bekleniyor.

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Diziye sonradan gelen Pelin Akil, Yalı Çapkını fanları tarafından hoş karşılanmamış ve Akil'in hayat verdiği Diyar karakteri çok sevilmemişti.

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Dizinin düşen reytinglerini toplamak ve seyirciyi geri kazanmak için yapımın böyle bir karar verdiği iddia edildi.

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