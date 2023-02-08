Erkan Petekkaya'nın eşinin akrabaları enkaz altında. Ünlü oyuncu yardım istedi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilin etkilendiği 2 büyük depremde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Oyuncu Erkan Petakkaya, eşi Didem Petekkaya'nın akrabalarının Hatay'da enkaz altında olduklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erkan Petekkaya, eşi Didem Petekkaya'nın akrabalarının isimlerini paylaşarak yardım talebinde bulundu.