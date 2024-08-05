Ünlü oyuncu ‘yasak elmayı’ aramaya çıktı

'Yasak elmayı’ aramaya çıktı

Şahinkaya’nın “Yasak meyveyi arıyorum, bir konu vardı da…” notuyla paylaştığı fotoğraflar, takipçileri tarafından ilgiyle beğeni yağmuruna tutuldu.

Şahinkaya, haziran ayında sevgilisi Emre Yusufi ile Bodrum’da tatil sezonunu açmıştı.



"BİR DÜŞÜNÜYOR BİR DÜŞÜNMÜYORUZ"

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya evlilikle ilgili sorulara ise gülümseyerek yanıt verdi:

“Bir düşünüyor, bir düşünmüyoruz. Yani net bir şey yok. Böyle de mutluyuz aslında ama her şeyi zaman gösterir.”

NİLPERİ ŞAHİNKAYA KİMDİR?

Nilperi Şahinkaya, 23 Şubat 1988 tarihinde Senegal’in başkenti Dakar’da doğmuş bir Türk oyuncudur. Babası diplomat olan Nilperi, ilkokul eğitimini Paris’te, ortaokul eğitimini ise Bern’de tamamladı.

2006-2010 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde tiyatro eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine “Deniz Yıldızı” adlı dizide rol alarak başladı.

Daha sonra “Öyle Bir Geçer Zaman ki,” “Kayıp,” “Kiraz Mevsimi,” “N’olur Ayrılalım,” “Bu Şehir Arkandan Gelecek,” “Yasak Elma,” ve “Senden Önce” gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı.

Aynı zamanda internet dizisi "Aynen Aynen"de de başrol oynadı. Dil konusunda oldukça yetenekli olan Nilperi, İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca’yı iyi düzeyde biliyor.