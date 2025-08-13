Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi!

Sırp medyası, onun dairesinde ölü bulunduğunu bildirdi.

Ünlü oyuncu Neda Arneriç 67 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sırp medyası, onun dairesinde ölü bulunduğunu bildirdi.

Serbian Telegraph'ın haberine göre, Neda Arneriç'in erkek kardeşi onu yemek masasında şiddet izleri olmadan otururken buldu.

Arneriç'in depresyondan muzdarip olduğu biliniyordu ve pek çok kez kendi hayatına son vermeye çalıştı.

NEDA ARNERİC KİMDİR?

Neda Arneric, 15 Temmuz 1953'te Knjazevac'ta doğdu ve oyuncu olarak zengin bir yaratıcı kariyere sahipti. Filmlerde ve tiyatro oyunlarında birçok başrol ve yardımcı kadın rolüyle tanınır. İzleyicilerimiz yönetmen Aleksandar Gjurchinov'un "Ayağa Kalk, Yunus" ta Atina Bojadzi rolüyle tanınıyor.