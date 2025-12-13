Birbirinden başarılı projelerde yer alan Seda Türkmen, açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. 38 yaşındaki ünlü oyuncu çocuk sahibi olmak istediğini açıkladı.

'Aslı Şafak’la İşin Aslı' programına konuk olan güzel oyuncu çocuk sahibi olmak isteğini söyledi. Seda Türkmen, merhume yönetmen Tomris Giritlioğlu’nun kendi izinden giden oğlu Ilgaz Giritlioğlu ile eylülde dünyaevine girdi.

‘BİR AN ÖNCE ANNE OLMAK İSTİYORUM’

Bir an önce anne olmak istediğini anlatan Türkmen, şunları söyledi: "Henüz anne olmadım ama anne olmayı çok istiyorum. 38 yaşındayım bir an önce anne olmak istiyorum."

‘AMH HORMONUNUZA BAKTIRIN’

Kadınların süreci çok farklı ilerliyor AMH hormonunuza baktırın. 'Yaşım daha 35- 37' demeden baktırılmalı. Menopoz sürecine girebilme ihtimalim olduğu için yumurta dondurma işlemini gerçekleştirdim. Bu konuyu özellikle paylaşıyorum. Çünkü kadınlar, bu konuda konuşmaya çekiniyor."

'KADIN OLARAK KENDİMİ EKSİK HİSSETTİM'

"Ben hep anne olmak istedim ama bir türlü olamadım bir şeyi çok istersen olamıyormuş. Bir gün bir gittim AMH hormonumun çok düşük olduğunu öğrendiğimde paniğe kapıldım. Kadın olarak kendimi eksik hissettim. Bunu öğrenen insanlar, 'Ay daha çok gençsin’ gibi söylemleri oluyor. Hiçbir şey için erken ya da geç değil.”