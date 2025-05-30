Ünlü oyuncudan akıllara durgunluk veren üretim! Yıkandığı banyo suyundan bakın ne yaptı?

Genç yıldız Sydney Sweeney, hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu bu kez, kendi yıkandığı banyo suyundan ürettiği sabun ile gündem oldu.

SABUNLAR SATIŞA SUNULDU

27 yaşındaki yıldız oyuncu, doğrudan kendi banyo suyundan üretildiği belgelenen 5.000 adet sabun barını, doğal içerikli erkek bakım ürünleri markası Dr. Squatch iş birliğiyle piyasaya sürdü. Her sabun, Sydney’nin banyo yaptığı sudan üretildiğini belgeleyen sertifikayla birlikte satışa sunuldu.

"EN GÜZEL ŞEKLİYLE TUHAF BİR DURUM"

Sydney Sydney, bu konuda şunları söyledi; "Hayranlarım, banyo suyumdan sabun istemeye başlayınca iki seçeneğin vardı; ya görmezden gelecektim ya da sabun yapacaktım. En güzel şekliyle tuhaf bir durum."

TALEP ARTINCA DUŞ SAYISI ARTTI

Talep çok olunca da sabun üretimine hız kazandırıldı. Bunun üzerine Sydney Sweeney, talebe yetişebilmek için günde bir kaç kez yıkanmaya başladı.