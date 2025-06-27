Ünlü oyuncudan bornozlu pozlar! Peş peşe paylaştı

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hafsanur Sancaktutan, banyosunda bornozuyla verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyunculuk performansıyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Sancaktutan, Kubilay Aka ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor.

BORNOZLU POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hafsanur Sancaktutan, banyosunda bornozuyla verdiği pozları peş peşe paylaştı.

Sancaktutan'ın cesur paylaşımına sosyal medyada beğeni yağdı.