Ünlü oyuncudan 'efsane' İmamoğlu yorumu

Ünlü oyuncu Berna Laçin tutuklu belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Laçin sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun duruşmadaki görüntüleri ile ilgili olarak "Bugünkü mahkeme görüntülerine baktım da iktidar artık kararını net vermiş, Ekrem İmamoğlu’nu efsane yapacak. Buradan dönüş yok" şeklinde bir paylaşım yaptı.