Ünlü oyuncudan hayranlarını korkutan haber! Hastalığını ilk kez açıkladı

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Ünlü oyuncudan hayranlarını korkutan haber! Hastalığını ilk kez açıkladı

Ünlü oyuncu Eric Dane, verdiği haberle hayranlarını üzdü. ALS hastalığına yakalandığını açıklayan aktör, işine devam edeceğini ve ailesiyle zaman geçireceğini söyledi.

Euphoria ve Grey's Anatomy gibi projelerle hafızalara kazınan Hollywood yıldızı Eric Dane, bir dergiye verdiği röportajda ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığına yakalandığını açıkladı. Haberi alınca başta sarsıldığını söyleyen ünlü oyuncu, "Hayatımın geri kalanında sevgi dolu ailemle beraber olacağım için minnettarım" ifadelerini kullandı.

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Çalışmaya devam edebileceğini ve bu nedenle çok şanslı hissettiğini vurgulayan oyuncu, "Gelecek hafta Euphoria setine döneceğim, yeni projelere de devam edeceğim" dedi. Euphoria'nın üçüncü sezon çekimlerinin 14 Nisan'da başlayacağını belirtti.

ALS NEDİR?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking'in de sahip olduğu, bu sebeple dünya genelinde daha fazla bilinir olan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığı, "kas erimesi" olarak da tanımlanan, beyin ve omurilikteki motor sinir hücrelerinin zarar görmesiyle oluşan nörolojik bir rahatsızlık. Beynin kas hareketlerini kontrol edememesi ve bu nedenden tüm kasların işlevsiz hale gelmesine sebep olan hastalığın kesin bir çözümü bulunmuyor.

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