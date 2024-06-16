Ünlü oyuncudan ilk buluşma itirafı: Küvetime kaka yaptı

Hollywood aktörü Theo James, oldukça farklı bir sona ulaşan bir randevu hakkında konuştu.

Bir panelde konuşan İngiliz oyuncu, bir keresinde bir kadınla randevuya çıktığını ve sonunun pek iyi olmadığını paylaştı.

Theo James, “Üniversitedeyken oldukça iyi gittiğini düşündüğüm bir randevuya gittim. Biraz eğlendik, gençtik, aptaldık ve eğlence doluyduk. Sabah o gitmişti ve bir toplantı vardı. Banyoda bana hediye bırakmıştı ve o hediye küçük bir pislikti." diyerek küvetinde kaka gördüğünü açıkladı.

39 yaşındaki oyuncu, randevusunun iyi gittiğini hissettikten sonra banyosunda bu manzarayı görünce hayal kırıklığına uğradığını söyledi.