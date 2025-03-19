Ünlü oyuncudan İmamoğlu'na tam destek: Utanç dolu ve korkunç günler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncudan İmamoğlu'na tam destek: Utanç dolu ve korkunç günler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah erken saatlerinde evinden gözaltına alındı. İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve gözaltına alınmasının ardından ünlü isimler sosyal medya hesaplarından tepki gösterirken şimdilerde Sandık Kokusu dizisinde rol alan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci de tepki gösterdi.

Dün akşam diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde polis ekibiyle baskınıyla evinden gözaltına alındı.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından birçok ünlü isim tepki gösterdi. Tepki gösteren ünlü isimler arasında oyuncu Özge Özpirinçi de yer aldı.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLDU' DEMEK İSTİYORUM”

Özpirinçi, "Yaşadığımız bu adaletsiz, hukuksuz, utanç dolu ve korkunç günleri evlatlarımıza anlatırken 'ama bunların hepsi geride kaldı ve bak dediği gibi her şey çok güzel oldu' demek istiyorum!" ifadelerini kullandı.

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