Ünlü oyuncudan İmamoğlu'na tam destek: Utanç dolu ve korkunç günler

Dün akşam diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde polis ekibiyle baskınıyla evinden gözaltına alındı.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından birçok ünlü isim tepki gösterdi. Tepki gösteren ünlü isimler arasında oyuncu Özge Özpirinçi de yer aldı.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLDU' DEMEK İSTİYORUM”

Özpirinçi, "Yaşadığımız bu adaletsiz, hukuksuz, utanç dolu ve korkunç günleri evlatlarımıza anlatırken 'ama bunların hepsi geride kaldı ve bak dediği gibi her şey çok güzel oldu' demek istiyorum!" ifadelerini kullandı.