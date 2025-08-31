Ünlü oyuncudan kaza itirafı. 'Üç arkadaşını kaybetmişti...

Oyuncu Melis İşiten katıldığı bir YouTube programında 'Baş Belası' oyunu turnesinde üç arkadaşının ölümüne neden olan trafik kazasının nedenlerinden birinin kendisi olduğunu söyledi.

‘Baş Belası’ adlı tiyatro oyunu ekibi, 21 Kasım 2022’de turne dönüşü Amasya’da trafik kazası geçirmişti.

Kazada, oyuncular Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybederken; Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci yaralanmıştı.

melisekle.jpg

Kazadan yaralı kurtulan Melis İşiten, katıldığı Katarsis programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

melis1.jpg

İşiten, kazanın nedenlerinden birinin otelde konaklamak istememesi olduğunu söyledi.

kazaani.jpg

İşiten, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“O gün aslında başka bir yerde kalacaktık, gece yola çıkma planımız yoktu. Ama ben oteli beğenmedim. Tolga da beni orada bırakmak istemediği için ‘Sen burada rahat edemezsin, duş alamazsın. 45 dakika yol yapalım, sonra uyursun’ dedi. Bu yüzden yola çıktık. Şimdi vedalaşmakta en çok bu yüzden zorlanıyorum.”

kazah.jpg

NE OLMUŞTU?

21 Kasım 2022 yılında "Baş Belası" adlı tiyatro oyununun oyuncularını taşıyan araç Çorum'dan Samsun'a doğru hareket halindeyken Amasya Merzifon'da TIR'la çarpışmıştı. Kazada olga Güleryüz, Burak Topçu ile Özgür Karataş hayatını kaybederken; Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci yaralanmıştı.

