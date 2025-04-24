Ünlü oyuncudan kötü haber! Sevenleri yasa boğuldu

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Ünlü oyuncudan kötü haber! Sevenleri yasa boğuldu

Oyuncu ve şair olan Yavuz Çetin bir süredir kanser tedavisi görüyordu, ünlü isimden kötü haber geldi. Oyuncu Yavuz Çetin'in vefat haberini ailesi açıkladı.

Ünlü oyuncu Yavuz Çetin, 65 yaşında yaşamını yitirdi. Kanser tedavisi gören Çetin, 65 yaşında vefat etti. Ailesinin sosyal medya hesabından paylaştığı acı haber sevenlerini yasa boğdu.

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YAVUZ ÇETİN YAŞAMINI YİTİRDİ

Yavuz Çetin'in ailesi yaptığı açıklamada; "Kıymetli babamız Yavuz Çetin, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün memleketi Amasya'da Sultan Bayezid Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakiben Tekir Dede Mezarlığına defnedilecektir. Sevenleri, dostları ve akrabalarına duyurulur " ifadelerini kullandı.

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