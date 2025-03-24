Ünlü oyuncudan Mansur Yavaş'a destek. "Paçavraya paçavra denir"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı İmamoğlu'na destek amacıyla Saraçhane'deki İBB merkez yerleşkesi önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmayla gündeme gelmişti.

Yavaş, Şırnak'taki Nevruz kutlamalarını kastederek, "Dün Doğu'da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz" diye konuşmuştu.

Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden konuşma! Saraçhane'de tarihi anlar

Bu sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı, Yavaş'ın 'paçavra' sözlerine sosyal medyada da destek geldi. Yalı Çapkını dizisinin oyuncusu Gülçin Santırcıoğlu'ndan Yavaş'a destek geldi. Yavaş, sosyal medya hesabından "Paçavraya paçavra denir. Bebek katili hain meşrulaştırılamaz" tepkisinde bulundu.