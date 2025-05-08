Ünlü oyuncudan samimi itiraf: "Elimizden geleni yaptık"

Gabbi, filmin başarısız olmasında yeniden çevrim olmasının etkili olduğunu belirtti. Orijinali daha önce izlenmiş olan Baby John’un, Atlee'nin Theri adlı Tamil filminden uyarlandığını ve bu durumun izleyici ilgisini azaltmış olabileceğini söyledi.

Aralık 2024’te vizyona giren ve yönetmenliğini Kalees’in üstlendiği film, Hindistan’da 4,4 milyon dolar, dünya çapında ise 7 milyon dolar kazanç elde ederek beklentilerin altında kaldı. Gişe performansına rağmen Gabbi, projede yer almaktan memnun olduğunu ve Jackie Shroff, Keerthy Suresh, Zara Zyanna gibi isimlerle çalışmanın kendisi için değerli bir deneyim olduğunu vurguladı.

Gabbi, şimdi ise Rajkummar Rao ile birlikte rol aldığı yeni filmi Bhool Chuk Maafın dijital gösterimine hazırlanıyor. Karan Sharma’nın yönettiği ve Maddock Films’in yapımcılığını üstlendiği film, 16 Mayıs’ta Amazon Prime’da yayınlanacağı açıklandı.