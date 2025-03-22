Ünlü oyuncudan üzen paylaşım..."Ani ve acı oldu"

Annem Ankara, geçtiğimiz günlerde final kararını duyurmuştu. Bergüzar Korel’den Annem Ankara paylaşımı geldi.

Annem Ankara dizisi, 1990'lı yılların Ankara'sında güçlü bir kadın olan Zuhal kendisini aldatan eşi Hasan ve desteğini görmediği ailesini bir kenarda bırakarak, üç çocuğuyla birlikte yeni bir hayat kurmasını anlatıyordu.

İstediği başarıya ulaşamayan dizi final kararı aldı.

Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Aylarca eşi görülmemiş bir sevgiyle omuz omuza, kalp kalbe çalıştık. Her iş bitince kurulur güzel cümleler, ama "Annem Ankara" bir iş değildi bizim için. Hayattı, hayallerimizdi, çocukluğumuzdu, heyecanımız, hayal kırıklıklarımızdı...

Vedamız bizim arzumuz dışında çok ani ve acı oldu. İçimizde çok büyük bir hüzün ve hiç bitmeyecek bir hasretle kaldı. Canım ekip çok seviyorum sizi. Bizi hiç yalnız bırakmayan seyirci size de çok teşekkür ediyorum. Bu pazar son kez Annem Ankara."