Ünlü oyuncular Cem Yiğit Üzümoğlu’na destek için adliyeye koştu! Aralarında Ahmet Mümtaz Taylan, Kubilay Aka da var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncular Cem Yiğit Üzümoğlu’na destek için adliyeye koştu! Aralarında Ahmet Mümtaz Taylan, Kubilay Aka da var

Boykot paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu adliyeye sevk edildi. Ünlü oyuncular Üzümoğlu'na destek için soluğu adliyede aldı. Zuhal Olcay, Ahmet Mümtaz Taylan, Onur Saylak, Kerem Fırtına, Barış Atay, Kubilay Aka ve Özgün Çoban adliyeye geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından boykot çağrısı yapanlara yönelik soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 16 kişiden 11'i ise gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde yer alan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da yer aldı.

ÜNLÜ OYUNCULAR ADLİYEYE AKIN ETTİ

Boykot soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cem Yiğit Üzümoğlu’na destek olmak için oyuncular Zuhal Olcay, Ahmet Mümtaz Taylan, Onur Saylak, Kerem Fırtına, Barış Atay, Kubilay Aka ve Özgün Çoban da adliyeye geldi.

“ANAYASADAN KAYNAKLI HAKLARINI KULLANIYORLAR”

Ahmet Mümtaz Taylan, "Cem Yiğit Üzümoğlu için gelmiştim, 10 tane daha öğrenci arkadaşımız herhalde, genç arkadaşlar... Küçük tweetler attıkları veya başkalarının attığı tweetleri retweetledikleri için buradalar. Anayasadan kaynaklı haklarını kullanıyorlar. Güvence altındaki haklarını kullanıyorlar. Güzel bir şey değil. Katılmak da mümkün değil. Destek olmaya geldik. Umarım düzeltilir, çıkmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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