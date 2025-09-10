Ünlü oyuncular Kızılcık Şerbeti’nde buluşuyor

Ekranların sevilen dizisi Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisinin dördüncü sezonu ile ekrana dönüyor

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti geri dönüyor. Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, ekranların reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti” yine cuma günleri izleyicileri ile buluşacak.

oyuncu1.jpg

Dizinin yeni sezonunda kadroya yeni oyuncular Erkan Avcı, Açelya Akkoyun, Serkan Rutkay Ayıköz ve Sibel Şişman da dahil oldu.

oyuncu4-001.jpg

Kızılcık Şerbeti'nde, Asude’nin (Servet Pandur) ağabeyinin üvey oğlu olan Asil karakterine Erkan Avcı canlandıracak. Hayatı para, itibar ve güç üzerine kurulu olan Asil’in, Ünal Holding’e gelişi ile yeni sezonda kartlar yeniden dağıtılacak.

oyuncu3.jpg

Serkan Rutkay Ayıköz ise Asil’in sağ kolu olan Abidin karakterine hayat verecek. Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) hamilelik sürecinde doktoru olan Nilgün’ü Açelya Akkoyun canlandıracak.

oyuncu2.jpg

Ünallar’ın köşkünün yeni kahyası Birsen karakteri ise Sibel Şişman tarafından üstlenilecek.

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı diziyi Özgür Sevimli yönetecek. Kızılcık Şerbeti yeni sezonu ile Show TV'de olacak.

