Ünlü oyuncudan havuza karşı manzara keyfi

Hande Erçel, sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflarla bir kez daha gündeme oturdu.
Son dönemde kilo vermesi ve özel hayatıyla dikkat çeken Erçel, tatil anılarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
Bu kez siyah ipli bikinisiyle verdiği pozlar, hayranlarından büyük ilgi gördü.
Fotoğrafların ünlü iş insanı Hakan Sabancı tarafından çekilip çekilmediği merak konusu olurken, bir takipçi "Hakan Sabancı bu fotoğraflara nasıl izin veriyor?" şeklinde yorum yaptı.
Hande Erçel'in bir sonraki paylaşımı ise hayranları tarafından merakla bekleniyor.
HANDE ERÇEL KİMDİR?
Hande Erçel, Türk oyuncu ve model.
24 Kasım 1993 tarihinde Bandırma, Balıkesir'de doğdu.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde eğitim aldı.
2013 yılında katıldığı Miss Civilization of Turkey yarışmasında birincilik kazandıktan sonra oyunculuk kariyerine adım attı.
Erçel, geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan çıkışını 2015 yılında rol aldığı "Güneşin Kızları" dizisindeki Selin karakteriyle yaptı.
Ardından "Aşk Laftan Anlamaz", "Siyah İnci", "Halka" ve "Sen Çal Kapımı" gibi popüler dizilerde başrollerde yer aldı.
Güzelliği, tarzı ve sosyal medya etkinliği ile de dikkat çeken Hande Erçel, hem Türkiye'de hem de uluslararası platformlarda geniş bir hayran kitlesine sahip.