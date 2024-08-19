Ünlü oyuncudan havuza karşı manzara keyfi

Ünlü oyuncudan havuza karşı manzara keyfi
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in havuza karşı manzara keyfi sosyal medyayı salladı.

1/15
Ünlü oyuncudan havuza karşı manzara keyfi 1

Hande Erçel, sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflarla bir kez daha gündeme oturdu.

2/15
Ünlü oyuncudan havuza karşı manzara keyfi 2

Son dönemde kilo vermesi ve özel hayatıyla dikkat çeken Erçel, tatil anılarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

3/15
Ünlü oyuncudan havuza karşı manzara keyfi 3

Bu kez siyah ipli bikinisiyle verdiği pozlar, hayranlarından büyük ilgi gördü.

4/15
Ünlü oyuncudan havuza karşı manzara keyfi 4

Fotoğrafların ünlü iş insanı Hakan Sabancı tarafından çekilip çekilmediği merak konusu olurken, bir takipçi "Hakan Sabancı bu fotoğraflara nasıl izin veriyor?" şeklinde yorum yaptı.

5/15
Ünlü oyuncudan havuza karşı manzara keyfi 5

Hande Erçel'in bir sonraki paylaşımı ise hayranları tarafından merakla bekleniyor.

6/15
Ünlü oyuncudan havuza karşı manzara keyfi 6

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel, Türk oyuncu ve model.

7/15
Ünlü oyuncudan havuza karşı manzara keyfi 7

24 Kasım 1993 tarihinde Bandırma, Balıkesir'de doğdu.

8/15
Ünlü oyuncudan havuza karşı manzara keyfi 8

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde eğitim aldı.

9/15
Ünlü oyuncudan havuza karşı manzara keyfi 9

2013 yılında katıldığı Miss Civilization of Turkey yarışmasında birincilik kazandıktan sonra oyunculuk kariyerine adım attı.

10/15
Ünlü oyuncudan havuza karşı manzara keyfi 10

Erçel, geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan çıkışını 2015 yılında rol aldığı "Güneşin Kızları" dizisindeki Selin karakteriyle yaptı.

11/15
Ünlü oyuncudan havuza karşı manzara keyfi 11

Ardından "Aşk Laftan Anlamaz", "Siyah İnci", "Halka" ve "Sen Çal Kapımı" gibi popüler dizilerde başrollerde yer aldı.

12/15
Ünlü oyuncudan havuza karşı manzara keyfi 12

Güzelliği, tarzı ve sosyal medya etkinliği ile de dikkat çeken Hande Erçel, hem Türkiye'de hem de uluslararası platformlarda geniş bir hayran kitlesine sahip.

13/15
Ünlü oyuncudan havuza karşı manzara keyfi 13
14/15
Ünlü oyuncudan havuza karşı manzara keyfi 14
15/15
Ünlü oyuncudan havuza karşı manzara keyfi 15
İlgili Haberler
Hande Erçel ve Barış Arduç’tan ilk bomba. Hayranları bu anı bekliyordu
Hande Erçel’in frikik krizi. Ha açıldı ha açılacak
Hande Erçel'in reklamı değil havlusu viral oldu
Hande Erçel'in çekim arkadaşlarıyla verdiği pozlar gündem oldu
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Kenan Doğulu ile Beren Saat denizde keyif yaptı
Kenan Doğulu ile Beren Saat denizde keyif yaptı
Akasya Durağı'nın cilveli Gülbin'inin son hali ortaya çıktı. Aman Sinan görmesin
Akasya Durağı'nın cilveli Gülbin'inin son hali ortaya çıktı. Aman Sinan görmesin
Çocuklar Duymasın'ın Emine'sinin son hali ortaya çıktı. 20'liklere taş çıkartıyor
Çocuklar Duymasın'ın Emine'sinin son hali ortaya çıktı. 20'liklere taş çıkartıyor
Züğürt Ağa’nın çekildiği köyün son hali ortaya çıktı
Züğürt Ağa’nın çekildiği köyün son hali ortaya çıktı
Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop estetiğin dibine vurdu. O artık bambaşka biri oldu
Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop estetiğin dibine vurdu. O artık bambaşka biri oldu
Çılgın Bediş’in yakışıklı Oktay’ının son hali ortaya çıktı. Görenlerin ağzı açık kaldı
Çılgın Bediş’in yakışıklı Oktay’ının son hali ortaya çıktı. Görenlerin ağzı açık kaldı