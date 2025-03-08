Ünlü oyuncunun acı günü. Eşini kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncunun acı günü. Eşini kaybetti

Ünlü oyuncu Macit Koper'in kendisi gibi ünlü, pek çok yapımın senaryonu yazan senarist eşi Hülya Koper hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Macit Koper'in 55 yaşındaki eşi Hülya Koper hayatını kaybetti. Uzun süredir kanserle mücadele eden Hülya Koper'in bugün ikindi namazına müteakip Çengelköy Güzeltepe Birlik Camii'nden son yolculuğuna uğurlandığı öğrenildi.

HÜLYA KOPER KİMDİR?

1969'da İzmir’de dünyaya gelen Hülya Koper; Dokuz Eylül Üniversitesi-Güzel Sanatlar Fakültesi Yazarlık bölümüne girdi. Daha sonra oyunculuk bölümüne geçerek eğitimini tamamladı.

Koper; 'Gurbet Kuşları', 'Hayat Yolunda', 'Derin Sular', 'Hasret', 'Hayat Sevince Güzel', 'Hırçın Kız Kadife' gibi birçok dizinin senaryosunu yazmıştı.

Son Haberler
Galatasaray, Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor - Hatayspor 0 - 0
Trabzonspor - Hatayspor 0 - 0
Gaziantep'te deprem (8 Mart 2025)
Gaziantep'te deprem (8 Mart 2025)
Galatasaray Daikin derbide Beşiktaş'a set vermedi
Galatasaray Daikin derbide Beşiktaş'a set vermedi
İlhan Palut "Biz de dahil kimseye rahat yok"
İlhan Palut "Biz de dahil kimseye rahat yok"