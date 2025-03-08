Ünlü oyuncunun acı günü. Eşini kaybetti

Usta oyuncu Macit Koper'in 55 yaşındaki eşi Hülya Koper hayatını kaybetti. Uzun süredir kanserle mücadele eden Hülya Koper'in bugün ikindi namazına müteakip Çengelköy Güzeltepe Birlik Camii'nden son yolculuğuna uğurlandığı öğrenildi.
HÜLYA KOPER KİMDİR?
1969'da İzmir’de dünyaya gelen Hülya Koper; Dokuz Eylül Üniversitesi-Güzel Sanatlar Fakültesi Yazarlık bölümüne girdi. Daha sonra oyunculuk bölümüne geçerek eğitimini tamamladı.
Koper; 'Gurbet Kuşları', 'Hayat Yolunda', 'Derin Sular', 'Hasret', 'Hayat Sevince Güzel', 'Hırçın Kız Kadife' gibi birçok dizinin senaryosunu yazmıştı.