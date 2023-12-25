Ünlü oyuncunun başı belalı komşusuyla dertte. İzinsiz video kaydına 15 yıl hapis talebi

Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre; Tiyatro sanatçısı ve ünlü oyuncu Metin Zakoğlu, 20 yıl önce kurduğu 'Evde Tiyatro' girişimi ile az sayıda seyirciye ev ortamında tiyatro oyunları sergiliyor.

Ancak ünlü oyuncunun başı tiyatro çalışması ve oyunlarındaki sesten şikayetçi olan komşusu ile dertte.

Tiyatro çalışmalarını evinde yürüten oyuncuyla aynı apartmanda oturan Kemal B., iddiaya göre Metin Zakoğlu ne zaman evinde tiyatro çalışması yapsa kapısına dayanırken Zakoğlu'nu ve evine gelen herkesi huzursuz etmek için ise her yolu denedi.

TİYATRO OYUNLARI BİTMESİNE KARŞIN GELMEYE DEVAM ETTİ

Belalı komşusuyla tartışmak istemeyen ünlü oyuncu bu nedenle tiyatro gösterimlerini evde yapmaya son verdi. Buna rağmen her misafiri geldiğinde Zakoğlu'nun kapısına dayanan Kemal B., ünlü oyuncuya rahat vermemek için tacizlerine devam etti.

EVE DALIP VİDEO ÇEKMEYE BAŞLADI

Tiyatrodan arkadaşları İrem Ö. ve Alpcan T.'nin de evinde olduğu 27 Eylül 2022 günü arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada Kemal B. Zakoğlu'nu telefonla aradı. Telefonda bağırarak hakaretler savuran komşu, yetmezmiş gibi bir de kapıya dayandı. İrem Ö.'nün kapıyı açmasıyla elindeki telefonla içeri giren Kemal B., Zakoğlu'nun evini videoya çekmeye başladı.

ÜNLÜ OYUNCU VE EKİBİ SAVCILIĞA GİTTİ

Komşusunun izinsiz olarak evini görüntülediğini anlayınca çılgına dönen ünlü oyuncu komşusunu yaka paça evden kovdu. Ancak komşusu çektiği video kaydını Zakoğlu'nun ev sahibine gönderdi. Yaşanan tartışmasının ardından ünlü oyuncu ve arkadaşları soluğu savcılıkta aldı.

15 YIL HAPİS TALEBİYLE DAVA AÇILDI

Metin Zakoğlu ile arkadaşları komşu Kemal B.'den şikayetçi olunca savcılıkça soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda şüpheli Kemal B.'ye "Israrlı takip", "Özel hayata ilişkin görüntü almak ve ifşa etmek" ve "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.