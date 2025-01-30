Ünlü oyuncunun oğlu ölümden döndü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncunun oğlu ölümden döndü

Usta oyuncu Füsun Demirel, oğlunun Dubai’den İstanbul’a dönerken uçakta başına gelen ilginç bir olayı anlattı. Oğlunun uçakta yediği sandviçten zehirlendiğini ve ölümden döndüğünü duyurdu. Oyuncu, havayolu firmasından şikayetçi olacağını da iletti.

Son olarak ‘Bahar’ dizisinde oyunculuk sergileyen Füsun Demirel, kötü haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Füsun Demirel resmi X hesabından yaptığı paylaşımında, oğlunun 25 Ocak'ta saat 03.20'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinden İstanbul'a dönmek için uçağa bindiğini söyledi.

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ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Ünlü oyuncu Füsun Demirel, oğlunun, uçakta yediği tavuklu sandviçten zehirlendiğini bildirdi. Demirel, hemen hastaneye kaldırılan oğlunun tedavi sonucu hayati tehlikeyi atlattığını söyledi.

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Olayı önce sosyal medya hesabından duyurdu ardından olayı savcılığa taşıdı. Havayolu şirketinden de şikayetçi oldu. Füsun Demirel, "Kimse uçakta tavuklu sandviç falan yemesin" diyerek takipçilerine uyarıda bulundu.

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